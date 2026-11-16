Новая MG4 Urban Design Edition представлена со специальным рождественским подарочным набором

Рождество уже не за горами, поэтому многие, вероятно, задумываются о подарках для близких — например, коробке конфет Milk Tray или хорошей паре носков. Похоже, MG тоже решила добавить праздничного настроения, но сделала это с помощью целого автомобиля.

Бренд представил MG4 Urban Design Edition, в комплекте с которым идет “carefully curated” MG Christmas gift pack. Сначала стоит рассказать о самом автомобиле: он получил черную крышу и черные корпуса наружных зеркал, контрастирующие с одним из двух доступных цветов кузова.

На представленных снимках автомобиль окрашен в очень рождественский Dynamic Red из уже существующей палитры. Кроме того, для MG4 доступен новый оттенок Kensington Blue. Независимо от выбранного цвета машина оснащается 17-дюймовыми легкосплавными колесными дисками.

Владельцам не придется жаловаться на недостаток стандартного оборудования: специальная версия создана на базе хорошо оснащенной MG4 Premium Long Range. В комплектацию входят, в частности, камера кругового обзора с обзором на 360 градусов, подогрев сидений, особенно актуальный в холодную погоду, и атмосферная подсветка без дополнительной платы.

Кроме того, автомобиль оснащается аккумулятором увеличенной емкости и способен проехать 251 милю без подзарядки. Для сравнения, запас хода MG4 Urban в версии Standard Range составляет 201 милю.

Подарочный набор поставляется в специальной коробке MG. В него входят «праздничный» плюшевый медведь, украшение для ремня безопасности, блокнот, дорожная кружка, значок из цинкового сплава и брелок.

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В Великобритании продадут 400 экземпляров MG4 Urban Design Edition. Автомобили поступят к дилерам с декабря — как подчеркивает MG, “just in time for Christmas”.

Руководитель отдела продукции и планирования MG UK David Allison так прокомментировал праздничную версию MG4 Urban: “The MG4 EV Urban has quickly become one of the most practical and affordable ways to go electric, and the Design Edition gives customers the chance to add an extra touch of design flair to their driveway. With elegant exterior colours, a premium cabin and a few added festive treats, it is a great way to make the switch to electric this Christmas.”