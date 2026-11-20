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Электрический супермини MG2 приближается к серийному производству. В новом году производитель планирует показать серийную версию концепт-кара MG GO! На рынок модель выйдет позднее в 2027 году и составит конкуренцию новым представителям сегмента компактных автомобилей, включая Volkswagen ID. Polo и пользующийся высоким спросом Renault 5.

Новый MG был представлен концептом MG GO! с динамичным дизайном на Фестивале скорости в Гудвуде 2026 года, однако с тех пор официальной информации о модели появилось немного. Тем не менее серия новых изображений может свидетельствовать о подготовке бренда к постепенной публикации ключевых сведений о преемнике шоу-кара — возможно, уже в ближайшие месяцы. Спортивный хэтчбек должен поступить в продажу летом.

Во время презентации MG заявила, что концепт GO! — это “more than a glimpse [at] a future new B-segment electric hatchback”. По словам компании, модель воплощает “genuine aspiration [to bring] desirability to the electric mainstream” — и демонстрирует заметное изменение амбиций MG, которая стремится заполнить рынок функциональными моделями по минимальным ценам.

Что известно о MG2

MG GO! — по крайней мере в нынешнем виде — представляет собой электрический хэтчбек B-сегмента с динамичным дизайном. Как отмечает производитель, он призван “explore a retro futuristic idea informed by some of MG's most youthful and expressive designs from the mid-20th century”. Дизайнеры бренда обращались к таким моделям, как MGB GT, MG Metro Turbo и MG ZR. По их словам, эти автомобили “embodied everyday elegance, joy and presence without excess”.

Последние изображения, переданные Auto Express, не показывают новых деталей, однако дополнительные ракурсы и сопутствующие эскизы позволяют лучше рассмотреть дизайн автомобиля. Кроме того, впервые можно увидеть модель в движении. Впрочем, не стоит придавать слишком большое значение гоночному фону: вероятно, это всего лишь изображение, созданное с помощью искусственного интеллекта.