Новый MG Cyber X: полностью электрический кроссовер выйдет на рынок в 2028 году

Наряду с более сдержанными моделями, такими как MG4 Urban и ZS, MG умеет по-настоящему выделяться. Именно это предложит грядущий электрический кроссовер Cyber X, когда выйдет на рынок Великобритании в 2028 году.

Ранее предполагалось, что новинка появится уже в следующем году после презентации концепта Cyber X на Shanghai Auto Show 2025. Однако теперь в MG сообщили, что запуск нового угловатого электрического кроссовера ожидается в 2028 году.

В разговоре с Auto Express руководитель отдела продукции и планирования MG в Великобритании David Allison заявил: “The Cyber X is still very much part of the future product portfolio. I think it's unlikely at the moment that we will see it next year. So it's more likely it’s a car for 2028.”

Несмотря на недавний выход MG в премиальный сегмент с седаном IM5 и SUV IM6, которые конкурируют с моделями Tesla, серийный Cyber X не станет дорогой альтернативой Land Rover Defender или Mercedes G-Class.

Вместо этого принадлежащий китайской компании британский бренд направит свой угловатый SUV на покупателей, ориентированных на доступные автомобили и рассматривающих Ford Pumas и Jeep Avengers. “You know where we price our cars,” — сказал Allison. На вопрос, означает ли это стартовую цену ниже £30,000, он ответил: “Easily. But that’s for the future.”