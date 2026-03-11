Представлен новый MG 4X с полутвердотельными аккумуляторами, но «не стоит слишком радоваться запасу хода»

MG представила свою новую модель 4X в Китае, оснащённую современными полутвёрдотельными аккумуляторами.

В настоящий момент подробные технические характеристики MG 4X остаются неизвестными, однако производитель заявил, что автомобиль сможет проехать 317 миль на одной зарядке. При этом показатель был получен по более лояльному китайскому циклу испытаний CLTC.

Несмотря на то, что заявленный запас хода уступает аналогичным электрокарам, таким как Kia EV3 и Cupra Born, которые по европейскому стандарту WLTP способны преодолевать более 350 миль, использование полутвёрдотельной батареи, по словам MG, должно положительно сказаться на массе автомобиля и скорости зарядки.

Ранее MG объявляла о совместимости новой версии MG4 Urban с полутвёрдотельными аккумуляторами. Материнская компания SAIC отмечает, что новая технология батарей успешно прошла "трёхсторонние испытания прокалыванием иглой" и "показывает улучшенную производительность при низких температурах" по сравнению с текущими батареями MG4.

В дизайне MG 4X явно прослеживается влияние модели MGS5 — у обеих машин схожий силуэт, а также общие элементы кузова, включая задние фонари и панели. Напомним, что электрический кроссовер MGS5 появился на рынке в прошлом году и уже доступен с экономией свыше £9,000 при покупке через сервис Auto Express Buy A Car.

Отличительной чертой MG 4X стал новый передний бампер и фары; передняя часть автомобиля отличается от фирменного "киберстер-стиля", который можно увидеть у моделей MG4, MGS5 и MG4 Urban.

Пока неизвестно, появится ли MG 4X на рынке Великобритании. Однако стоит отметить, что дебют MG4 Urban также был раскрыт за несколько месяцев до официального запуска, поэтому не исключено, что аналогичная ситуация повторится и с новой, более крупной моделью.