Новый Mercedes Sprinter стал смелее, чем когда-либо прежде.

На выставке IAA Transportation в Ганновере Mercedes не представила новых моделей, поэтому мероприятие прошло сравнительно спокойно. Главной новинкой на стенде стал Mercedes VLE, который заменит V-Class и был представлен компанией еще в марте. Пресс-презентация была посвящена тому, как Mercedes поможет автопаркам и малым и средним предприятиям поддерживать транспорт в рабочем состоянии благодаря оптимизированной логистике и функциям технического обслуживания.

Тем не менее компания раскрыла дополнительные сведения о Sprinter следующего поколения — с помощью полноразмерной каменной скульптуры. Впервые показанный в October 2025 объект под названием «The Boulder» теперь частично обработан, что позволило рассмотреть больше деталей внешности нового фургона четвертого поколения.

Новая решетка радиатора получила более вертикальную форму по сравнению с нынешней моделью. Благодаря этому Sprinter стал ближе к минивэну VLE, а также к новым легковым моделям C-Class и GLC. Решетку украшает традиционно крупная трехлучевая звезда, а линия капота стала более плавной, чтобы улучшить обтекание передней части фургона воздушным потоком.

Новый Sprinter будет выпускаться на одной из двух платформ: VAN.EA для электрических версий или VAN.CA для автомобилей с двигателями внутреннего сгорания. На этой же платформе VAN.EA будут построены VLE и представительские перевозчики VLS. При этом Mercedes утверждает, что архитектура позволит четко разделить электрический Sprinter и пассажирские модели.

Первые испытания платформы VAN.EA показали впечатляющие результаты. Компактная модель VLE проехала 683 мили, сделав две остановки для зарядки продолжительностью 15 минут каждая. Запас хода до 300 миль выглядит достижимым для VAN.EA, однако пока неизвестно, будет ли он выше, чем у нынешнего eSprinter, который проезжает 279 миль от батареи емкостью 113kWh.

Платформы VAN.EA и VAN.CA будут модульными, поэтому их можно будет адаптировать под различные задачи и варианты кузова. Mercedes обещает клиентам выбор из “numerous lengths, wheelbases and weight variants”, а также переоборудование автомобилей для служб доставки, рефрижераторов, экстренных служб, мобильных мастерских и кемперов.

Дополнительные детали о Sprinter появятся позже — как благодаря дальнейшей доработке скульптуры, так и после демонстрации реального автомобиля. Выход модели ожидается ближе к концу 2027.