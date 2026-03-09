Новый Mercedes GLA бросает вызов лидерам сегмента компактных SUV благодаря передовым технологиям CLA

Mercedes готовится к насыщенному 2026 году, и одним из ключевых событий станет дебют нового поколения Mercedes GLA. Уже в этом году ожидается появление модели третьей генерации, которая будет предлагаться как в гибридной, так и в полностью электрической версиях. Важнейшим изменением станет значительный рост эффективности и уровня технологий по сравнению с предшественником, а для версии с увеличенным запасом хода заявляют до 400 миль на одной зарядке.

Следующее поколение GLA сохранит преемственность с предыдущими двумя, однако на этот раз его место в модельном ряду марки будет несколько иным. Главная причина — переход к новой платформе MMA, на которой теперь базируется кроссовер. Между тем, A-Class останется на прежнем шасси как минимум в ближайшем будущем. Таким образом, новый GLA становится точкой входа в последнее поколение моделей Mercedes и, возможно, даже будет стоить дешевле £45 000, чем новый CLA. Эксклюзивные изображения позволяют представить, как может выглядеть новинка.

Переход от старой версии к новой сулит серьёзные изменения: инженеры полностью обновили силовые установки, модернизировали интерьер и внедрили современные системы помощи водителю. Теперь покупатели, заинтересованные в электрической модификации, получают не только достойный запас хода и высокую скорость зарядки, но и решения, которые способны задать новые стандарты в классе благодаря инновационным платформам бренда.

Одной из главных технологических новинок станет интеграция 800-вольтовой электрической системы, а также внедрение самой современной цифровой архитектуры Mercedes. Такой подход превращает автомобиль в так называемое "программно-определяемое транспортное средство". Несмотря на кажущуюся абстрактность, эти изменения существенно влияют на качество вождения и владения автомобилем.

В линейке электрических версий GLA в перспективе ожидаются три варианта силовых установок. Базовую модель составит GLA 250+ с увеличенным запасом хода, а также более мощная полноприводная версия GLA 350. Обе комплектации получат аккумулятор ёмкостью 85 кВт*ч: GLA 250+ будет оснащён задним электромотором мощностью 262 л.с., тогда как GLA 350 предложит 348 л.с. за счёт второго двигателя и полного привода.