Главная Новости Новый Mercedes GLA бросает вызов лидерам сегмента компактных SUV благодаря передовым технологиям CLA
Новости

Новый Mercedes GLA бросает вызов лидерам сегмента компактных SUV благодаря передовым технологиям CLA

Новый Mercedes GLA 2026 выходит в гибридной и электрической версиях с улучшенной эффективностью, технологиями и запасом хода до 640 км.
РедакцияР
Редакция
09.03.2026, 14:12·2 мин
single
Фото: autoexpress

Mercedes готовится к насыщенному 2026 году, и одним из ключевых событий станет дебют нового поколения Mercedes GLA. Уже в этом году ожидается появление модели третьей генерации, которая будет предлагаться как в гибридной, так и в полностью электрической версиях. Важнейшим изменением станет значительный рост эффективности и уровня технологий по сравнению с предшественником, а для версии с увеличенным запасом хода заявляют до 400 миль на одной зарядке.

Следующее поколение GLA сохранит преемственность с предыдущими двумя, однако на этот раз его место в модельном ряду марки будет несколько иным. Главная причина — переход к новой платформе MMA, на которой теперь базируется кроссовер. Между тем, A-Class останется на прежнем шасси как минимум в ближайшем будущем. Таким образом, новый GLA становится точкой входа в последнее поколение моделей Mercedes и, возможно, даже будет стоить дешевле £45 000, чем новый CLA. Эксклюзивные изображения позволяют представить, как может выглядеть новинка.

Переход от старой версии к новой сулит серьёзные изменения: инженеры полностью обновили силовые установки, модернизировали интерьер и внедрили современные системы помощи водителю. Теперь покупатели, заинтересованные в электрической модификации, получают не только достойный запас хода и высокую скорость зарядки, но и решения, которые способны задать новые стандарты в классе благодаря инновационным платформам бренда.

Одной из главных технологических новинок станет интеграция 800-вольтовой электрической системы, а также внедрение самой современной цифровой архитектуры Mercedes. Такой подход превращает автомобиль в так называемое "программно-определяемое транспортное средство". Несмотря на кажущуюся абстрактность, эти изменения существенно влияют на качество вождения и владения автомобилем.

В линейке электрических версий GLA в перспективе ожидаются три варианта силовых установок. Базовую модель составит GLA 250+ с увеличенным запасом хода, а также более мощная полноприводная версия GLA 350. Обе комплектации получат аккумулятор ёмкостью 85 кВт*ч: GLA 250+ будет оснащён задним электромотором мощностью 262 л.с., тогда как GLA 350 предложит 348 л.с. за счёт второго двигателя и полного привода.

Источник

Нравится нашим читателям

СтатьиНовости

EXEED представил гибридный кроссовер EXLANTIX EТ с новым интерьером

Редакция·19.01.2026
НовостиСтатьи

EXEED возвращает голос истории: бренд стал партнером выставки «Архивация настоящего 2.0»

Редакция·19.01.2026
Статьи

Гибрид или ДВС в 2026: сравнение затрат, надежности и экологии

Редакция·22.01.2026
ОбзорыСтатьи

Пусковое устройство для автомобиля: ваш надежный помощник в экстренных ситуациях

Демид Поршнев·04.02.2025
Cars.ru
Главное
Контакты
Правовая информация