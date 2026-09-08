Новый электрический Mercedes E‑Class заменит EQE, вернувшись к классическому стилю с трёхлучевой звездой

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Эра автомобилей с обтекаемым кузовом официально завершена: Mercedes замечен на испытаниях нового электрического E-Class, который заменит неоднозначную и не до конца проработанную модель EQE. Как и меньший C-Class, новый E-Class Electric будет выпускаться параллельно с версией, оснащённой двигателем внутреннего сгорания, и получит схожий дизайн. Премьера модели ожидается в 2027 году. Она составит конкуренцию обновлённому BMW i5 и нынешнему Audi A6 e-tron, а её стоимость начнётся примерно с £65,000.

Уже некоторое время известно, что Mercedes стремится сделать электрические и бензиновые модели более похожими друг на друга. Однако недавний C-Class Electric был разработан ещё до введения этого принципа. Поэтому новый E-Class станет первой моделью, которая покажет, насколько тесно Mercedes намерен объединить свои автомобили с ДВС и BEV.

Как будет выглядеть новый E-Class Electric?

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Отличия E-Class от нынешнего EQE заметны уже по пропорциям кузова. Они указывают на более традиционный трёхобъёмный силуэт седана с характерными длиной капота, расположением водительского сиденья и задней крышкой багажника. Все эти элементы значительно ближе к решениям, применённым в нынешнем E-Class, чем к облику EQE с его округлыми формами.

При этом бензиновая и электрическая версии E-Class получат разное оформление передней части. BEV оснастят следующим поколением фирменной подсвечиваемой решётки радиатора, уже представленной на C-Class и GLC. На прототипе также впервые можно рассмотреть элементы светотехники серийного автомобиля: они выполнены с похожими мотивами в виде двойных звёзд, которые уже появились на S-Class.