Новый Mercedes C-класса после рестайлинга: обновлённая модель бизнес-класса отказывается от дизельных двигателей

Mercedes обновила бензиновую версию C-Class в середине жизненного цикла — как раз к выходу на рынок её нового электрического родственника. Однако, несмотря на сохранение бензиновых и подключаемых гибридных силовых установок, дизельная версия C-Class в Великобритании больше предлагаться не будет.

При этом покупатели по-прежнему могут выбирать между двумя типами кузова. Обновлённый Mercedes C-Class доступен в кузовах седан и универсал, тогда как новый полностью электрический C-Class выпускается только как седан.

Цены на обновлённый C-Class начинаются с £46,995 за бензиновый C 250 в базовой комплектации Urban Edition. Более мощный бензиновый C 300 стоит от £49,145, а подключаемый гибрид C 300e доступен по цене от £52,515. Универсал C-Class предлагается с теми же силовыми установками и в той же комплектации, что и седан, но стоит примерно на £2,500 дороже. Для сравнения, полностью электрический C-Class в версии C 400 можно приобрести от £57,995.

Что изменилось в новом C-Class, помимо отказа от дизельной версии? В оформлении автомобиля использован актуальный дизайнерский язык марки, уже представленный в E-Class и S-Class. В частности, появились новые фары со звездообразными дневными ходовыми огнями, соединённые с решёткой радиатора. Она получила яркие хромированные элементы, подсвечиваемую окантовку и увеличенную трёхлучевую звезду.