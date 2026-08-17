Новый Mercedes C-Class после рестайлинга: бензиновый седан бизнес-класса обрёл совершенно новый облик

Mercedes обновила C-Class с двигателями внутреннего сгорания как раз к моменту появления на рынке его нового электрического родственника. Обновлённая модель получила доработанные бензиновые, дизельные и гибридные силовые установки с возможностью подзарядки, а также будет доступна в двух вариантах кузова. Таким образом, вместе с новым электромобилем она предложит покупателям широкий выбор в сегменте компактных автомобилей представительского класса. Заказы на Mercedes C-Class нового образца в UK начнут принимать в ближайшие недели. Цены составят от £46,000 до £62,000.

Наиболее заметные изменения произошли во внешности C-Class. Автомобиль получил актуальный фирменный дизайн Mercedes, который ранее уже был представлен на E-Class и S-Class. В частности, появились новые фары со звёздными дневными ходовыми огнями, соединённые с решёткой радиатора. Она обзавелась яркими хромированными элементами, подсвечиваемой окантовкой и увеличенной трёхлучевой звездой.

При этом у обновлённой модели нет эффектной подсвечиваемой решётки, которой оснащается электрическая версия. Поэтому внешность автомобиля в целом выглядит более сдержанно. Задняя часть почти не изменилась: седан получил новые фонари, тогда как универсалу достались элементы от существующей модели.

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Интерьер C-Class остался прежним. Поэтому те, кто рассчитывал на замену приборной панели в стиле S-Class и установку широкого экрана во всю ширину, будут разочарованы. Вместо этого Mercedes интегрировала новейший пользовательский интерфейс в уже знакомую компоновку салона. Обновления также включают расширенные возможности искусственного интеллекта в программном обеспечении, что может обеспечить более масштабные обновления «по воздуху».