Новый электрический Mercedes C-Class мощнее BMW i3, но и дороже.

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Новый Mercedes C-Class Electric уже доступен для заказа. Стоимость модели начинается с £57,995 — всего на несколько сотен фунтов больше, чем цена первой версии главного конкурента автомобиля, долгожданного нового BMW i3.

Покупателям предлагают пять комплектаций: Sport, AMG Line, AMG Line Premium, AMG Line Premium Plus и Premier Edition. В стандартное оснащение электрического седана входят 19-inch колёса, панорамная крыша, экраны на всей ширине передней панели, беспроводные Apple CarPlay и Android Auto, передние сиденья с подогревом, атмосферная подсветка и многочисленные системы помощи водителю.

Более дорогие версии получают дополнительные элементы оснащения. Среди них — 39.1-inch Hyperscreen во всю ширину передней панели, более спортивный обвес AMG, подсвечиваемая решётка радиатора, аудиосистема Burmester 4D surround sound system, задние сиденья с подогревом и утопленные дверные ручки.

Пока все версии C-Class Electric оснащаются одинаковой силовой установкой ‘400 4Matic’. Она использует батарею ёмкостью 94.5kWh, обеспечивает запас хода до 452 miles и приводит в движение пару электромоторов. Такая же система установлена на Mercedes GLC Electric. Она развивает 482bhp и 800Nm крутящего момента, обеспечивает полный привод, а разгон с 0 до 62mph занимает всего четыре секунды.

Какой запас хода у Mercedes C-Class Electric?

BMW i3 50 xDrive оснащается более ёмкой батареей на 112kWh. Согласно официальным данным, она обеспечивает запас хода до 563 miles, заметно превосходя показатель Mercedes. При этом двухмоторная система BMW развивает ‘just’ 462bhp, а разгон с 0 до 62mph занимает 4.7 секунды.