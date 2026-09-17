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Новый электрический Mercedes C-Class получил прибавку к запасу хода — но не без горечи

Электрический Mercedes C-Class получил базовую версию C 300 с батареей 85 кВт·ч, запасом хода 423 мили и ценой при этом от 62 951 евро в Германии.
РедакцияР
Редакция
17.09.2026, 20:02·2 мин
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Фото: autoexpress

Полностью электрический Mercedes C-Class получил новую базовую версию C 300. Она оснащена аккумулятором меньшей ёмкости, отличается сниженным запасом хода и мощностью, а в Германии предлагается по более доступной цене.

В настоящее время в Великобритании доступен только электрический C-Class в версии C 400. Предполагалось, что C 300 присоединится к нему, однако более доступная и менее мощная модификация не пополнит линейку компактных представительских электромобилей весной этого года. Продажи C 300 уже начались на домашнем для Mercedes рынке. Стоимость автомобиля стартует с 62,951 euros, что примерно соответствует £54,000. Это позволило бы модели оказаться дешевле C 400, цена которого начинается с £57,995.

С учётом такой стартовой стоимости в Германии ёмкость аккумулятора C 300 составляет 85kWh. Это заметно меньше показателя C 400, оснащённого батареей на 94.5kWh. При этом запас хода C 300 достигает 423 miles — всего на 29 miles меньше, чем у C 400.

Благодаря меньшему аккумулятору масса C 300 снижена на 45kg. При этом автомобиль сохранил двухмоторную систему 4Matic от Mercedes, ограниченную мощностью 421bhp. Совокупная отдача двух электромоторов C 400 составляет 489bhp. В результате разгон C 300 с 0 до 62mph занимает на полсекунды больше — 4.5 seconds, что по-прежнему является достойным показателем.

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