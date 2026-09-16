Новый Mercedes-AMG GT SUV: ближе знакомимся с электрическим монстром мощностью 1153 л. с.

Mercedes-AMG, ставшая иконой спортивных автомобилей благодаря мощным V8, не может остаться в стороне от перехода на электротягу. Это подтверждают модель GT 4-Door Electric и готовящийся к выходу новый электрический SUV.

Впервые Mercedes-AMG GT SUV заметили во время испытаний в холодную погоду. Вскоре после этого Mercedes-AMG опубликовала официальные тизерные изображения модели со слоганом ‘built to challenge all you know’. Теперь прототип снова попал в объективы фотошпионов — на этот раз с менее плотным камуфляжем, который позволяет лучше рассмотреть очертания будущего автомобиля. Кроме того, тестовая машина получила колёса, больше похожие на те, что могут появиться на серийной версии.

В основе нового Mercedes-AMG GT SUV лежит недавно разработанная специализированная архитектура AMG.EA. Эта же платформа используется в недавно представленной модели AMG GT 4-Door Coupe, с которой SUV, что неудивительно, будет иметь много общего в дизайне.

Прототипы пока остаются сильно замаскированными, поэтому для поиска дополнительных деталей о внешности автомобиля стоит обратить внимание на тизерные изображения. На них заметна похожая форма передних фар с тремя линиями, стилизованными под трёхлучевую звезду Mercedes. Также ожидается крупная закрытая панель радиаторной решётки с фирменным для AMG рисунком ‘Panamericana’ — её очертания можно разглядеть под камуфляжем на тизере. Три трубчатых задних фонаря модели 4-Door, по всей видимости, в SUV заменили на один. А хотя на новых снимках спойлер не показан, автомобиль, вероятно, получит такой же крупный активный элемент, скрытый внутри двери багажника.