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Новый Mercedes-AMG E-Class замечен на испытаниях: полностью электрический суперседан готовится к дебюту

Mercedes-AMG готовит электрический E-Class: флагманский седан ожидается в 2027 году и составит конкуренцию Porsche Taycan и BMW i5 M60.
РедакцияР
Редакция
17.09.2026, 15:12·2 мин
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Фото: autoexpress

Mercedes-AMG недавно доказала, что бензиновые двигатели V8 по-прежнему способны впечатлять, представив экстремальную Mercedes-AMG CLE 646. При этом полностью электрические модели продолжают активно появляться. В линейке E-Class ожидается новая мощная электрическая версия.

Новый электрический E-Class, который станет заменой EQE, уже несколько раз замечали на испытаниях. Однако автомобиль на этих снимках — версия AMG. Ей предстоит конкурировать с Porsche Taycan, BMW i5 M60 и Lotus Emeya в сегменте флагманских электрических суперседанов, продолжающих традиции многих бензиновых моделей Mercedes-AMG.

Возможно, это первый случай, когда AMG E-Class удалось заметить во время дорожных испытаний. Ожидается, что модель появится уже в 2027 году — после выхода AMG-версий нового электрического C-Class и внедорожника GLC.

Несмотря на камуфляж, во внешности автомобиля уже заметны характерные черты AMG. По сравнению со стандартным электрическим E-Class, который ранее также попадал в объективы фотошпионов, новинка получила более агрессивную переднюю часть с оригинальным бампером и расширенными передними арками. В них установлены специальные колёса AMG, за которыми видны увеличенные тормозные диски и суппорты.

Многолетняя традиция визуально сдержанных суперседанов Mercedes, таких как легендарные 500 E и E 63, вероятно, сохранится и в эпоху электромобилей: остальные изменения выглядят довольно умеренными. В задней части колёсные арки расширены, чтобы вместить, предположительно, более широкую заднюю колею и комплект шин. На крышке багажника, вероятно, появится небольшой спойлер вместо заметного на тестовом автомобиле вертикального элемента. Также ожидается оригинальная конструкция заднего бампера, однако под камуфляжем её рассмотреть невозможно.

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