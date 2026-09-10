Новый Mercedes-AMG CLE 646 Spezialanfertigung получил агрессивный дизайн и чудовищную мощность

После нескольких лет попыток убедить клиентов в том, что спортивные автомобили с подключаемой гибридной силовой установкой — это будущее, Mercedes-AMG представила возвращение к более простым решениям. Новая ограниченная серия CLE 646 Spezialanfertigung получила двигатель V8, задний привод и расширенный кузов по сравнению с обычным Mercedes CLE. Тираж модели составит всего 130 экземпляров, а цена пока не раскрывается.

Название Mercedes-AMG CLE 646 Spezialanfertigung с немецкого переводится как «изготовленный на заказ». Эта модель встречается ещё реже и подверглась более серьёзным доработкам, чем недавние автомобили AMG из линейки Black Series. Именно она стала одним из ключевых источников вдохновения для нового автомобиля, который продолжит ряд моделей, включая CLK и C 63 Black Series.

Главным элементом технической конструкции CLE 646 стал новый 4.0-литровый V8 AMG с плоским коленчатым валом. В ближайшее время этот двигатель начнут устанавливать на несколько новых моделей AMG. Агрегат получил ряд современных технологий, позволяющих добиться высокой производительности при соблюдении европейских норм по выбросам.

Два турбокомпрессора обеспечивают мощность до 636bhp при 6,000rpm и максимальный крутящий момент 850Nm. При этом новый двигатель нельзя назвать полностью лишённым гибридных компонентов: в составе 48V электрической системы сохранён интегрированный стартер-генератор Mercedes. Он способен добавить до 23bhp и 205Nm крутящего момента, однако в первую очередь система предназначена для повышения эффективности, а не производительности.

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В отличие от большинства современных моделей AMG, мощность здесь передаётся только на задние колёса. При этом сохранены девятиступенчатая трансмиссия TCT и электронноуправляемый самоблокирующийся дифференциал задней оси. Разгон от 0-62mph занимает 3.9 seconds — всего на 0.1 seconds быстрее, чем у актуального шестицилиндрового CLE 53 4Matic. Почти полностью такой результат объясняется переходом на задний привод. Чтобы помочь водителям справляться с высокой мощностью, передаваемой только на два колеса, AMG оснастила автомобиль регулируемой системой контроля тяги, аналогичной решению, применявшемуся, например, на предыдущем AMG GT R.