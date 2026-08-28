Новый Mercedes-AMG CLA 45: быстрее и мощнее BMW M3, но на 25 тысяч фунтов дешевле

Новый Mercedes-AMG CLA 45 уже доступен для заказа: стоимость версии в кузове седан начинается от £66,750, а универсала Shooting Brake — от £67,750. Обе модификации развивают впечатляющие 671bhp — почти на 150bhp больше, чем BMW M3. До 62mph автомобиль способен разгоняться всего за 2.7 секунды, демонстрируя динамику на уровне Ferrari.

Столь значительный прирост производительности по сравнению с предшественником стал возможен благодаря переходу нового CLA 45 на полностью электрическую силовую установку с тремя моторами. В ней используются некоторые передовые технологии флагманского AMG GT 4-Door стоимостью более £100k+, в частности электромоторы с технологией ‘axial flux’, разработанные совместно с британской компанией Yasa.

Такие двигатели компактнее и легче радиальных моторов, которые применяются в большинстве электромобилей, а их удельная мощность втрое выше. Установка трёх электромоторов в компактном седане или универсале стоимостью £67k позволила создать автомобиль для повседневной эксплуатации, который не только значительно превосходит конкурентов по скорости разгона, но и способен соперничать с гиперкарами стоимостью миллион фунтов, такими как McLaren W1.

При этом стоит учитывать, что заявленное время разгона CLA 45 с 0 до 62mph за 2.7 секунды рассчитано с учётом one-foot rollout, то есть с места при начавшемся движении. Однако даже при старте с полной остановки автомобиль достигает 62mph всего за три секунды.

Два электромотора объединены в один компактный приводной модуль на задней оси, а третий установлен на передней. Такая схема не только обеспечивает CLA 45 выраженный заднеприводный характер в распределении мощности, но и позволяет молниеносно перераспределять крутящий момент между задними колёсами.