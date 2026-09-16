Новый внедорожник McLaren получил «зелёный свет» благодаря инвестициям в размере 500 млн фунтов стерлингов.

Ключевым элементом расширения модельного ряда McLaren станет высокопроизводительный SUV. Проект обеспечит инвестиция в размере £500-million, направленная на развитие британских исследовательских, конструкторских и производственных мощностей группы.

Средства выделит L’IMAD — инвестиционное подразделение Abu Dhabi и владелец McLaren Automotive. Финансирование должно полностью обновить линейку суперкаров, а также вывести марку на новые рынки благодаря созданию конкурента Ferrari Purosangue и Aston Martin DBX707 в сегменте роскошных SUV.

Инвестиции призваны дать новый импульс британской компании. В ее структуру входят исследовательские и конструкторские подразделения, сборка суперкаров в Woking, расположенная рядом с базой Formula 1, дизайн-центр в Oxfordshire и производство карбоновых монококов в Sheffield. К 2032 году планируется создать не менее 1,000 прямых рабочих мест.

План также предусматривает разработку двух новых двигателей и трансмиссий. Впервые McLaren намерена наладить собственное производство силовых установок. Сейчас выпуск twin-turbo V8 для суперкара 750S и гибридного V6 для Artura поручен британскому поставщику Ricardo.

Фото: autoexpress

Для performance SUV McLaren планирует использовать высокопроизводительные гибридные силовые установки. Ранее генеральный директор McLaren Group Holdings Nick Collins заявил Auto Express, что марка перейдет на электрическую тягу только тогда, когда этого потребуют клиенты.

“You’ve got to be pulled by your customers. You can’t push something on them that they’re not ready for. When they’re ready for it, we can do it,” Collins told us at the 2026 Goodwood Festival of Speed. Он добавил, что гибридные двигатели внутреннего сгорания помогут будущим моделям McLaren соответствовать нормам по выбросам.