Новый внедорожник McLaren подтверждён: британская марка возлагает большие надежды на гибридную модель как на главный источник дохода

McLaren представит свой SUV к 2030 году. Это будет высокопроизводительный гибрид, который сохранит приверженность бренда философии лёгкости и будет производиться в Великобритании.

Принадлежащая Abu Dhabi группа объявила о расширении стоимостью £500m. Проект предусматривает запуск собственного производства двигателей, подготовку второй сборочной линии, расширение центра по выпуску углепластиковых деталей и увеличение штата специалистов в Великобритании для реализации нового этапа развития компании.

Речь идёт о масштабной перестройке бизнеса и производственной инфраструктуры, поэтому до дебюта SUV ещё несколько лет. Модель создаётся с нуля под руководством нового директора по дизайну Kemal Curic. Она станет первым McLaren с двумя полноценными рядами сидений — в отличие от ступенчатой трёхместной компоновки F1 и Speedtail. Доступ в салон будет осуществляться через четыре двери, что позволит автомобилю конкурировать с моделями премиальных соперников.

“the Urus and DBX, definitely,” — заявил операционный директор McLaren Michael Straughan. Lamborghini и Aston Martin выпускают более традиционные пятидверные SUV, в отличие от Purosangue — автомобиля, который Ferrari называет ‘four-door, four-seater’ спортивным автомобилем. McLaren не собирается следовать за своим соперником из Формулы-1 по столь пуристичному и ограничивающему пути: вместительный багажный отсек не будет принесён в жертву роскоши.

“Whatever we do with an SUV, it clearly needs to be a McLaren and it will be,” — сказал Straughan. “There'll be a rear environment which needs to be thought out very carefully, and how it applies to a very high performance vehicle.”