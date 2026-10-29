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Новый суперкар McLaren McL 820 может прийти на смену 750S — если верить Giant Kiwi.

McLaren намекнула на новый суперкар McL 820: название заметили в Лондоне, а мощность модели с гибридной установкой может достичь в будущем 820 л.с.
РедакцияР
Редакция
29.10.2026, 19:22·2 мин
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Фото: autoexpress

После насыщенного лета, в ходе которого McLaren представила несколько концепт-каров и обновила фирменный стиль, компания, возможно, незаметно раскрыла название первой модели новой серийной линейки.

Надпись ‘McL 820’ обнаружили на боку скульптуры в форме киви, установленной в Лондоне в честь новозеландских корней основателя компании Bruce McLaren. Судя по обозначению, оно может относиться к суперкару следующего поколения.

Как и в случае с предыдущими моделями, это название, вероятно, указывает на потенциальную мощность будущего суперкара — 820PS, или 809bhp. Таким образом, автомобиль окажется заметно мощнее модели 750S, которую он фактически должен заменить: её максимальная мощность составляла 740bhp.

Новое направление в дизайне McLaren уже показали на примере концепта McL 6GT, представленного ранее в этом году в США. Однако со временем этот автомобиль превратится в малосерийную модель для водителей, которые ценят более непосредственные ощущения от управления. В частности, концепт получит первую в современной истории McLaren механическую коробку передач.

Фото: autoexpress

McL 820, напротив, должен стать воплощением будущего компании и получить современные гибридные силовые установки, а также передовые технологии шасси.

Дополнительных подробностей пока нет. Однако на фоне стремления McLaren начать новую эру после нескольких лет стагнации продаж развитие McL 820 будет представлять интерес для рынка суперкаров с высокой конкуренцией.

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