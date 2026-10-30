Новый McLaren McL 820 придёт на смену 750S в 2027 году и получит мощность 809 л. с.

McLaren подтвердила, что ее новый суперкар получит название McL 820. Имя представили в Лондоне на скульптуре в форме киви — это отсылка к новозеландским корням основателя компании Bruce McLaren. Название будет использоваться для одной серийной модели, которая выйдет в следующем году. Кроме того, McL 820 станет первой моделью нового поколения, получившей такую структуру названия.

Как и в случае с нынешними McLaren, название указывает на мощность будущего суперкара. Она составит 820PS, или 809bhp. Это заметно больше, чем у автомобиля, которому фактически предстоит заменить новинка, — 750S с максимальной мощностью 740bhp.

McLaren также готовит полностью новое поколение силовых установок. Впервые компания берет на себя полную ответственность за проектирование и разработку собственных двигателей. Ранее для совместной разработки и производства моторов McLaren привлекала известного поставщика гоночных автомобилей Ricardo.

Представление о будущем дизайнерском языке McLaren уже дал концепт McL 6GT, показанный в США в начале этого года.

Однако со временем этот автомобиль превратится в малотиражную модель для водителей, которые ценят более непосредственные ощущения от управления. В их числе будет первая механическая коробка передач в современной истории McLaren. McL 820, напротив, станет воплощением будущего компании и проложит путь к линейке новых моделей, включая неоднозначный новый SUV.