Новая Mazda MX-5 в 2027 году станет мощнее и получит дополнительное оснащение, но лишится 2,0-литрового двигателя.

Модельный год Mazda MX-5 2027 поступит в продажу в UK с января следующего года, однако с существенным ограничением: версия с более мощным 2.0-литровым двигателем исчезнет из линейки из-за обновлённых европейских норм по выбросам. Вместо неё Mazda доработала вариант с двигателем объёмом 1.5 литра и добавила оснащение, прежде доступное только для самых дорогих комплектаций.

Мощность 1.5-литрового двигателя увеличилась до 134bhp, а крутящий момент достиг 155Nm. По сравнению с прежним агрегатом прирост составил всего 4bhp и 3Nm. Кроме того, была изменена выхлопная система — теперь двигатель должен звучать немного насыщеннее.

Единственный доступный двигатель будет сочетаться исключительно с шестиступенчатой механической коробкой передач. Крутящий момент передаётся на задние колёса через открытый дифференциал, тогда как самоблокирующийся дифференциал прежнего 2.0-литрового двигателя предлагаться не будет.

При этом выбор комплектаций не сократится. Помимо ранее доступных версий Prime и Exclusive-line, Mazda впервые предложит с меньшим двигателем варианты Homura и Homura Plus.

В комплектацию Homura входят кованые легкосплавные диски RAYS диаметром 16-inch, тормоза Brembo на передней оси, амортизаторы Bilstein, передняя распорка и спортивные сиденья Recaro.

Версия Homura Plus дополнительно получит адаптивные светодиодные фары, расширенный набор систем активной безопасности и камеру заднего вида.