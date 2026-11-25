Следующее поколение Mazda CX-3 может не выйти на британский рынок, несмотря на признание управляющего директора Mazda UK Jeremy Thomson в том, что компании необходимо сосредоточиться на «объёмных сегментах», а не на нишевых рынках, как это происходило ранее.

Отвечая на вопрос об отсутствии марки в прибыльном классе компактных кроссоверов B-сегмента, Thomson заявил: “We’ve just got to be clear, as a relatively small-ish brand, about what you bring to the market. It needs to work across multiple national sales companies and probably outside of Europe, as well as within Europe.”

Предположительно, до тех пор пока Mazda не оснастит следующее поколение CX-3 гибридной или подключаемой гибридной силовой установкой либо не выпустит полностью электрический CX-3e, возможности Thomson ограничены. В ответ он отметил, что приподнятый Mazda CX-30 “doing well”, а также упомянул Mazda 2 Hybrid на базе Toyota Yaris. Недавно эта модель заменила бензиновую 2 и стала единственным супермини марки.

Ожидается, что новый CX-3 дебютирует в Японии в 2027 году. В августе модель была подтверждена затемнённым тизерным изображением и подписью «Next-generation CX-3». С тех пор бренд не раскрывал новых подробностей, а прототипы автомобиля пока не попадались во время испытаний.

Также нет информации о продлении совместного предприятия Mazda с китайским автомобильным гигантом Changan. В рамках этого партнёрства в текущем году были представлены два новых электромобиля — Mazda 6e и CX-6e, что усилило присутствие компании на рынке корпоративных автомобилей.