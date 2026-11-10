Новый Lotus Esprit получил двигатель — V8 мощностью 670 л. с., не меньше!

Lotus Esprit возвращается: впервые показан двигатель V8, который станет основой автомобиля. Силовая установка разработана Horse Powertrain — совместным предприятием Renault и материнской компании Lotus, Geely. Это крупнейший двигатель в истории Horse Powertrain и первый V8 производителя.

W40 представляет собой 4.0-litre V8 с популярной компоновкой ‘hot-V’. Два турбокомпрессора расположены между рядами цилиндров, благодаря чему конструкция получается более компактной, а путь от впуска к турбинам сокращается. Двигатель создан на основе существующего 3.0-litre V6 Horse W30. Ранее сообщалось, что его максимальные обороты можно будет увеличить до 8,000rpm.

Масса двигателя составляет 200kg — это сопоставимо с 4.0-litre V8 от Mercedes-AMG, который также выполнен по схеме hot-V. Мощность W40 достигает 670bhp, а крутящий момент — 800Nm. Помимо нового Lotus supercar, где двигатель дебютирует, его планируют использовать в самых разных проектах. По словам Horse, сочетание высокой мощности и “exceptional low-end torque” делает W40 подходящим для “sports cars, pick-up trucks, and off-road vehicles”.

Двигатель будет передавать мощность на задние колёса автомобиля с кодовым обозначением Type 135 через новую 8-ступенчатую автоматическую коробку передач Horse 8LDCT с двумя сцеплениями. Максимальный крутящий момент, рассчитанный на эту трансмиссию, составляет 1,050Nm.