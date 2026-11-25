Если Range Rover Electric кажется недостаточно динамичным, у покупателей появится альтернатива: Lexus TZ поступит в продажу весной 2027 года по цене от £74,895. Крупнейшая модель премиального японского бренда рассчитана на шесть взрослых пассажиров. Автомобиль получит полный привод, запас хода 330 миль и виртуальные переключения передач, как у Hyundai Ioniq 5 N.

На старте Lexus TZ будет доступен в трех версиях: Premium Plus (£74,895), Takumi (£81,495) и Takumi Design (£83,095). При сопоставимом оснащении Lexus окажется на несколько тысяч фунтов дороже Volvo EX90, на который на момент подготовки материала действуют скидки до £2,000.

Версия Premium Plus оснащается батареей емкостью 95.8kWh и двумя электромоторами, обеспечивающими полный привод и суммарную мощность 304bhp. Разгон от 0-62mph занимает 6.6 секунды. В стандартное оснащение входят 14.5-дюймовый сенсорный экран с навигацией, Apple CarPlay и Android Auto, проекционный дисплей, цифровое салонное зеркало заднего вида, передние сиденья с подогревом и вентиляцией, а также панорамная крыша.

Переход к комплектации Takumi увеличивает мощность до 402bhp, однако запас хода сокращается до 298 миль. При этом разгон от 0-62mph занимает 5.2 секунды, а управляемость становится более увлекательной благодаря системе Lexus Interactive Manual Drive. С помощью подрулевых лепестков она имитирует работу трансмиссии бензинового автомобиля.

За дополнительную плату автомобили в версии Takumi также получают 22-дюймовые колеса, тогда как Premium Plus оснащается 20-дюймовыми дисками, подруливание задней осью, отделку салона замшей, ‘radiant’ обогреватели для коленей передних пассажиров, многоцветную фоновую подсветку и акустические стекла.