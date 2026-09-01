Обновлённый Lexus NX получил гибридные технологии нового поколения и ходовые качества, отточенные на Нюрбургринге.

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Гибридная силовая установка нового поколения, выразительный дизайн, современные технологии в салоне и настройки ходовой части, выполненные с учетом опыта на Nurburgring, — таковы ключевые изменения обновленного Lexus NX. Модернизированный среднеразмерный SUV японской марки поступит в продажу в следующем году. Обширный список доработок призван помочь модели конкурировать с такими премиальными среднеразмерными SUV, как BMW X3 и Audi Q5.

New Lexus NX: обновление гибридной силовой установки

Как и прежде, Lexus NX будет доступен в версиях 350h с обычной гибридной силовой установкой и 450h+ с подключаемым гибридом (PHEV). Однако Lexus заявляет, что теперь NX получил новейшую гибридную технологию шестого поколения, которая обеспечивает заметное повышение эффективности.

Емкость аккумулятора PHEV, например, увеличилась с 18 до 23kWh. Благодаря этому запас хода только на электротяге вырос с 46 до 60 miles. Теперь батарею можно зарядить менее чем за 30 минут благодаря поддержке быстрой зарядки постоянным током. Мощность также возросла до 303bhp против 288bhp ранее, а время разгона NX от 0-62mph сократилось до 6.1 секунды — на 0.2 секунды быстрее прежнего результата.

Улучшенная система охлаждения батареи позволила Lexus уменьшить количество ячеек в аккумуляторе полногибридной версии NX. Мощность этой модификации сохранилась на уровне 196bhp, но благодаря снижению массы батареи автомобиль стал заметно быстрее разгоняться. Версии 350h с полным приводом теперь достигают 62mph за 7.3 секунды против 8.1 секунды ранее, а автомобилям с передним приводом для этого требуется 7.7 секунды. Впрочем, такая конфигурация не предлагается в Великобритании уже пару лет, поэтому пока неизвестно, изменит ли это обновление ситуацию.