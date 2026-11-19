Новый Lepas L6 EV получил официальную цену. Стоимость автомобиля начинается с £34,995 — это примерно тот же сегмент, что и у Skoda Elroq, хотя модель претендует на более высокий уровень комфорта. Приём заказов стартует в ближайшее время, а первые поставки запланированы на February 2027.

За £35k, не дотягивая до этой суммы всего пять фунтов, покупатели получат Lepas L6 EV в комплектации Essence. Уже в базовое оснащение входят 19-inch легкосплавные диски, панорамная крыша, двухзонный климат-контроль, обогрев рулевого колеса и мультимедийная система с 13.2-inch сенсорным экраном.

Версия L6 EV Elevate дополнительно оснащается обивкой из искусственной кожи, передними креслами с электрическими регулировками, обогревом и вентиляцией, электроприводом двери багажника, системой фоновой подсветки с 256-colour и аудиосистемой Sony eight-speaker.

Единственным бесплатным вариантом окраски кузова будет Lucid White. За цвета Phantom Grey, Cosmic Black, Quicksilver, Solar Orange и Supernova Purple потребуется доплатить £500.

Гарантия составляет семь лет или 100,000 miles — в зависимости от того, какое ограничение наступит раньше. Для высоковольтной батареи предусмотрена обязательная гарантия на восемь лет и 100,000 miles.

Обе версии L6 EV оснащаются батареей ёмкостью 65kWh. Запас хода достигает 279 miles, что сопоставимо с показателем начальной версии Skoda Elroq. Электромотор установлен спереди и развивает 215bhp и 275Nm крутящего момента, позволяя разгоняться с 0-62mph за 7.9 seconds.

Модель поддерживает быструю зарядку мощностью 120kW. Заявленные 22 minutes для пополнения заряда до 80 per cent выглядят не столь впечатляюще, поскольку этот показатель рассчитан при начальном уровне заряда 30 per cent, а не привычных 10 или 20 per cent.

Lepas входит в концерн Chery Auto, которому также принадлежат Jaecoo и Omoda, однако L6 EV построен на собственной электрической платформе. Теоретически это должно обеспечить более просторный салон, и в ходе обзора Lepas L6 EV мы действительно высоко оценили свободное пространство внутри. При этом ходовые качества автомобиля оставили менее положительное впечатление и требуют доработки.