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Новый электромобиль Lepas L6 — китайский премиальный ответ Skoda Elroq и Nissan Leaf

Электрический кроссовер Lepas L6 выйдет на рынок позже в этом году и составит конкуренцию Skoda Elroq и Nissan Leaf: батарея 65 кВт·ч, запас хода до 279 миль.
РедакцияР
Редакция
27.08.2026, 15:52·2 мин
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Фото: autoexpress

Представлен новый Lepas L6 — среднеразмерный электрический SUV от более статусного дочернего бренда Jaecoo и Omoda. Продажи модели должны начаться позже в этом году. Автомобиль составит конкуренцию популярным семейным электромобилям, включая Skoda Elroq, Renault Scenic и Nissan Leaf, названный Auto Express 2026 Car of the Year.

Lepas L6 оснащён литий-железо-фосфатной (LFP) батареей ёмкостью 65kWh, обеспечивающей запас хода до 279 miles. Передний электромотор мощностью 215bhp позволяет разгоняться с 0 до 62mph за 7.9 seconds. Максимальная мощность зарядки составляет 120kW — показатель достаточно достойный, хотя и не выдающийся. Зарядить аккумулятор с 30 до 80 per cent можно за 22 minutes.

Модель построена на платформе LEX, которая рассчитана на установку как полностью электрических, так и гибридных силовых установок. Позже появится версия PHEV, способная конкурировать с Nissan Qashqai и его более брутальным родственником Jaecoo 7. Сейчас на этот автомобиль можно сэкономить более £2,500 благодаря сервису Auto Express Buy A Car.

По словам Lepas, название бренда образовано от слов ‘leopard’ и ‘passion’. В компании заявляют, что при создании L6 стремились воплотить “agility of a running leopard”. Гибридные версии получат решётку радиатора с хромированными элементами, тогда как электромобиль будет отличаться зауженной закрытой передней частью. По оформлению она напоминает передок другого китайского электрического SUV — Changan Deepal S07.

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