Новый Land Rover Discovery: британский фаворит готовится к смелому переосмыслению на фоне формирования House of Brands у JLR

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Новый Land Rover Discovery всё больше напоминает недостающий элемент масштабной стратегии Jaguar Land Rover — House of Brands. Впрочем, ждать его появления долго не придётся: Auto Express получил очередное подтверждение того, что работа над самой «семейной» моделью компании уже активно ведётся.
JLR последовательно реализует концепцию House of Brands. В беседе с Auto Express управляющий директор Range Rover Martin Limpert рассказал о принципах, на которых будет строиться эта стратегия.
Limpert объяснил: “We have a clear definition of what the brands stand for. If you take Range Rover, it’s true modern luxury. ‘Elevate leaders’ lives’, is what we say. Defender is about rugged luxury, a real go-anywhere, do-anything car. Jaguar is about exuberance and modernism – ‘copy nothing’. And Discovery has its place in the area of leisure and versatility, where the journey itself is the objective.”
После появления Jaguar Type 01, а также первых электрических версий Range Rover и Range Rover Sport, за которыми последует Range Rover GT, представление о будущем модельном ряду Jaguar Land Rover стало гораздо яснее. Однако неопределённость по-прежнему сохраняется вокруг Discovery.
Каким будет новый Land Rover Discovery?
Переосмысление Defender как автомобиля с более универсальными возможностями, одинаково уверенно чувствующего себя на дороге и за её пределами, стало большим успехом. Однако это частично сказалось на нынешнем Land Rover Discovery: его клиенты начали выбирать культовый 4x4 в новом, более универсальном исполнении.