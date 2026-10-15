Главная Новости Новый Land Rover Defender Sport замечен на стремительных испытаниях на Нюрбургринге
Новости

Новый Land Rover Defender Sport замечен на стремительных испытаниях на Нюрбургринге

Land Rover Defender Sport замечен на тестах на Нюрбургринге: компактный внедорожник проходит финальную подготовку и может дебютировать в следующем году.
РедакцияР
Редакция
15.10.2026, 14:41·2 мин
single
Фото: autoexpress

Новый Land Rover Defender Sport, появления которого с нетерпением ждут, вновь заметили во время испытаний. Однако на этот раз автомобиль не преодолевал реку и не поднимался по горному склону, а наматывал круги на Nürburgring.

Land Rover уже семь лет рассматривает идею создания «mini Defender», и кажется, что испытания прототипов, близких к серийному производству, продолжаются почти столько же. Возможно, заезд по немецкому «Green Hell» свидетельствует о приближении финального этапа тестирования. В этом случае мировая премьера Defender Sport может состояться в следующем году.

Камуфляж на новом прототипе по-прежнему скрывает многие детали дизайна, однако замаскировать узнаваемый угловатый и вертикальный силуэт, знакомый поклонникам полноразмерного Defender, не удалось.

Небольшие передний и задний свесы обеспечат необходимые углы въезда и съезда на бездорожье — как и у старшего брата модели. При этом уже заметно, что передняя часть стала более округлой и обтекаемой, а заднее стекло получило едва заметный наклон. Благодаря этому новинка обладает собственным стилем и не выглядит просто укороченной версией обычного Defender, у которой убрали часть кузова посередине.

Источник

Нравится нашим читателям

Статьи

Гибрид или ДВС в 2026: сравнение затрат, надежности и экологии

Редакция·22.01.2026
Статьи

Москвич 6 2026: полный обзор характеристик и первые отзывы

Редакция·24.01.2026
ОбзорыСтатьи

Пусковое устройство для автомобиля: ваш надежный помощник в экстренных ситуациях

Демид Поршнев·04.02.2025
ТестыСтатьиОбзоры

Как редакция Time Out отправилась в долгое путешествие на автомобиле и не рассорилась

Редакция·27.06.2024
Cars.ru
Главное
Контакты
Правовая информация