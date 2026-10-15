Новый Land Rover Defender Sport замечен на стремительных испытаниях на Нюрбургринге

Новый Land Rover Defender Sport, появления которого с нетерпением ждут, вновь заметили во время испытаний. Однако на этот раз автомобиль не преодолевал реку и не поднимался по горному склону, а наматывал круги на Nürburgring.

Land Rover уже семь лет рассматривает идею создания «mini Defender», и кажется, что испытания прототипов, близких к серийному производству, продолжаются почти столько же. Возможно, заезд по немецкому «Green Hell» свидетельствует о приближении финального этапа тестирования. В этом случае мировая премьера Defender Sport может состояться в следующем году.

Камуфляж на новом прототипе по-прежнему скрывает многие детали дизайна, однако замаскировать узнаваемый угловатый и вертикальный силуэт, знакомый поклонникам полноразмерного Defender, не удалось.

Небольшие передний и задний свесы обеспечат необходимые углы въезда и съезда на бездорожье — как и у старшего брата модели. При этом уже заметно, что передняя часть стала более округлой и обтекаемой, а заднее стекло получило едва заметный наклон. Благодаря этому новинка обладает собственным стилем и не выглядит просто укороченной версией обычного Defender, у которой убрали часть кузова посередине.