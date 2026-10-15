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Новый Kia Sportage выходит на дороги с обновлённым дизайном в стиле электромобилей

Kia Sportage шестого поколения замечен на тестах: компактный кроссовер сохранит бензиновые и гибридные версии, но получит дизайн в стиле электромобилей Kia.
РедакцияР
Редакция
15.10.2026, 19:42·2 мин
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Фото: autoexpress

Линейка полностью электрических моделей Kia теперь охватывает все ключевые сегменты рынка. Однако наиболее популярным автомобилем марки по-прежнему остается Sportage с бензиновым и гибридным силовыми агрегатами — именно его новое поколение недавно заметили на испытаниях.

Новый Sportage станет шестым поколением компактного SUV Kia. Модели предстоит соответствовать высоким ожиданиям: нынешний автомобиль, появившийся еще в 2021 году, занимает третье место среди самых продаваемых машин в Великобритании.

Эти шпионские фотографии стали первыми снимками нового Sportage на дороге. Они пока не позволяют подробно рассмотреть элементы дизайна, но дают представление о пропорциях модели Mk6. В профиль автомобиль сохраняет выраженные черты SUV: высокую крышу, высокий капот и значительный дорожный просвет.

Общий характер Sportage, вероятно, будет перекликаться с близким по размерам полностью электрическим EV5. Дизайнерская философия Kia ‘Opposites United’ получила новое развитие в моделях EV4 и EV3. Обновленный Sportage, представленный в 2024 году, также стал ближе к электромобилям благодаря фарам ‘Star Map’ и более угловатым формам.

Новая модель, как ожидается, еще сильнее продолжит это направление, сблизив дизайн автомобилей Kia с двигателями внутреннего сгорания и полностью электрических моделей.

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