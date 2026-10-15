Новый Kia Sportage выходит на дороги с обновлённым дизайном в стиле электромобилей

Линейка полностью электрических моделей Kia теперь охватывает все ключевые сегменты рынка. Однако наиболее популярным автомобилем марки по-прежнему остается Sportage с бензиновым и гибридным силовыми агрегатами — именно его новое поколение недавно заметили на испытаниях.

Новый Sportage станет шестым поколением компактного SUV Kia. Модели предстоит соответствовать высоким ожиданиям: нынешний автомобиль, появившийся еще в 2021 году, занимает третье место среди самых продаваемых машин в Великобритании.

Эти шпионские фотографии стали первыми снимками нового Sportage на дороге. Они пока не позволяют подробно рассмотреть элементы дизайна, но дают представление о пропорциях модели Mk6. В профиль автомобиль сохраняет выраженные черты SUV: высокую крышу, высокий капот и значительный дорожный просвет.

Общий характер Sportage, вероятно, будет перекликаться с близким по размерам полностью электрическим EV5. Дизайнерская философия Kia ‘Opposites United’ получила новое развитие в моделях EV4 и EV3. Обновленный Sportage, представленный в 2024 году, также стал ближе к электромобилям благодаря фарам ‘Star Map’ и более угловатым формам.

Новая модель, как ожидается, еще сильнее продолжит это направление, сблизив дизайн автомобилей Kia с двигателями внутреннего сгорания и полностью электрических моделей.