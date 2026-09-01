Новый Kia PV7 показали в тизере как старшего брата нашего «Семейного автомобиля года»

Всего за две недели до официальной премьеры Kia PV7 получил первые тизеры. Новый MPV и коммерческий автомобиль, который составит конкуренцию Ford E-Transit Custom и Vauxhall Vivaro Electric, станет старшим братом Kia PV5 — победителя премии Auto Express 2026 Family Car of the Year в пассажирской и грузовой версиях соответственно.

Презентация Kia PV7 состоится 14 September на выставке IAA Transportation в Hannover, Germany. Опубликованные фотографии подтверждают, что автомобиль получит тот же футуристичный дизайн, что и более компактный Kia PV5. При этом Kia PV5 относится к нижней части сегмента среднеразмерных фургонов и имеет длину 5.2 метра, тогда как PV7 будет конкурировать в верхней части класса. В число соперников войдут Long Wheelbase-версии упомянутого E-Transit Custom, а также будущий Renault Trafic E-Tech.

Ожидается, что Kia PV7 поступит в продажу в 2027 году. Модель, вероятно, предложат в нескольких конфигурациях, рассчитанных на разные варианты использования: от фургона с цельным кузовом до автомобиля для перевозки пассажиров. Ранее директор европейского направления Kia ‘Platform Beyond Vehicle’ (так бренд называет свою программу электрических коммерческих автомобилей) Erhan Eren допускал, что PV7 может выпускаться даже в формате ‘light camper’. С учетом того, что новый Volkswagen ID. California Cruise оснащается складывающимися задними сиденьями, которые превращаются в двуспальную кровать, Kia также может получить аналогичную кемперную компоновку.