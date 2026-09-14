Новый Kia PV7: девять мест и зарядка мощностью 350 кВт — старший брат PV5

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Kia представила новый PV7 — старшую модель по отношению к отмеченному наградами Auto Express Kia PV5. Последняя уже успела зарекомендовать себя как практичный семейный автомобиль и коммерческий фургон. Теперь корейский бренд повышает планку, предлагая более крупный, функциональный и технологичный PV7. В автосалонах модель появится во второй половине 2027 года.

Главное отличие PV7 от PV5 заключается в размерах. Длина самой крупной актуальной версии PV5 составляет чуть менее 4.7 метра, тогда как длина PV7 достигает 5,350mm — это более чем на полметра больше. Среди конкурентов Kia занимает промежуточное положение между Ford Transit Custom с короткой и длинной колёсной базой. Кроме того, PV7 почти на 300mm длиннее Volkswagen ID.Buzz с длинной колёсной базой.

По словам Kia, пассажирская версия сможет перевозить до девяти человек, размещённых в четырёх рядах. На рынках Кореи будет доступна модификация вместимостью до 11 пассажиров. Это демонстрирует, насколько эффективно PV7 использует свой внушительный кузов, чему во многом способствует модульная платформа e-GMP.S.

Автомобили с тремя рядами сидений получат возможность продольной регулировки кресел во втором и третьем рядах. При необходимости их можно будет полностью снять. В наиболее оснащённых версиях предусмотрены отдельные органы управления кондиционером для задних пассажиров, USB-разъёмы и подсветка салона в задней части.

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В исполнении Cargo передняя часть салона может иметь двух- или трёхместную конфигурацию. За кабиной при этом остаётся более шести квадратных метров грузового пространства, а в перспективной версии с высокой крышей этот показатель составит до 8.1 квадратного метра. Покупателям предложат распашные задние двери или традиционную подъёмную дверь, а также электропривод боковых сдвижных дверей и перегородку с люком для перевозки длинных предметов.

Грузоподъёмность PV7 достигает 1,165kg. Это больше, чем могут предложить Volkswagen ID.Buzz и электрический Ford Transit Custom.

Какой запас хода у Kia PV7?

Для Kia PV7 будут доступны два аккумулятора с никель-марганцево-кобальтовой химией (NMC): стандартная батарея ёмкостью 71.5kWh и батарея увеличенного запаса хода на 96.2kWh. Основные технические характеристики младшей версии пока не раскрыты. При этом Kia заявляет, что модификация с увеличенным запасом хода сможет проезжать до 285 miles на одном заряде.

Этот показатель заметно выше, чем у Transit, который способен преодолеть 201 miles, однако немного уступает версиям ID.Buzz с максимальным запасом хода — они могут проехать почти 300 miles.