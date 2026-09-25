Наддувный V8 нового Jensen Interceptor GTX издаёт просто адский рёв

В социальных сетях появились кадры испытаний нового Jensen Interceptor GTX. Автомобиль демонстрирует свои возможности на треке, а его 960bhp V8 с механическим нагнетателем звучит громко и подчеркнуто брутально.

Трековая модель, которую создатели называют претендентом на звание абсолютного хищника среди автомобилей для гоночных трасс, должна обеспечить “the ultimate analogue driving experience”. По характеру звучания Jensen Interceptor GTX напоминает классический хот-род или американский маслкар. Этого удалось добиться благодаря 6.8-litre V8 с механическим нагнетателем, установленному под длинным капотом. В его основе лежит мотор General Motors LT-Series, который используется в Chevrolet Corvette.

При этом от оригинальных компонентов GM сохранилось менее 20 per cent. Остальные элементы двигателя — полностью кованые внутренние детали и компоненты, разработанные для автоспорта и изготовленные по требованиям Jensen.

Разработкой и сборкой специального V8 для Interceptor GTX занималась компания Late Model Engines (LME) из Houston, Texas. В такой конфигурации двигатель способен безопасно развивать до 1,200bhp и почти 1,500Nm крутящего момента. Однако для GTX специалисты Jensen немного снизили его отдачу.

Выхлопные газы отводятся через систему из нержавеющей стали. Огромный крутящий момент передается на задние колеса посредством шестиступенчатой секвентальной коробки передач с прямозубыми шестернями dog-типа, созданной специалистами Samsonas Motorsport.

Эта гоночная трансмиссия также отличается высоким уровнем шума. По словам Jensen, она усиливает характер GTX, делает вождение более интенсивным и повышает степень физического взаимодействия водителя с автомобилем.