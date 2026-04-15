Новый Jensen Interceptor GTX «переосмыслит культовую классику»

Jensen International Automotive (JIA), компания из Великобритании, опубликовала новый тизер возрожденного Jensen Interceptor, раскрывая не только больше деталей дизайна, но и официальное название автомобиля. Новая модель получила имя Jensen Interceptor GTX. Ожидается, что полностью автомобиль представят в течение ближайших двух месяцев, как раз к летнему сезону.

Проект представляет собой современную интерпретацию легендарного двухдверного GT семидесятых годов. JIA специализируется на восстановлении и технической модернизации классических Jensen Interceptor, однако о технических характеристиках новой модели пока известно немного. Предсерийный шоу-кар обещают показать уже в ближайшие недели, что должно дать больше информации о проекте.

Известно, что разработка Interceptor GTX отличается высоким уровнем амбиций. Кузов, двигатель и шасси разрабатываются специально для этой модели, без использования платформ существующих автомобилей. Как и оригинал из семидесятых, новинка будет представлять собой крупное двухдверное купе с покатой линией крыши и просторным салоном, рассчитанным на четырех человек.

Под капотом нового Interceptor GTX расположится двигатель V8. Пока не подтверждено, будет ли эта модель использовать инновационную для своего времени полноприводную систему Jensen FF или же останется верна классической компоновке с приводом на задние колеса.



Тизерное изображение демонстрирует некоторые элементы нового дизайнерского языка автомобиля. Можно отметить, что Interceptor GTX не станет ретро-моделью, а получит современную трактовку классического образа. Среди особенностей – «парящая» задняя стойка C-образной формы, расположенная над мощно выделенной аркой заднего колеса, а также светодиодная полоска задних фонарей.