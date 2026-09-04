Новый Jensen Interceptor GTX — безумный трековый монстр мощностью 960 л. с.

Jensen Interceptor возвращается с новой силой: любимый британский гран-турер из Sixties получил вторую жизнь в виде 960bhp, заднеприводного трекового автомобиля, который обещает подарить “the ultimate analogue driving experience”.

Как можно заметить, перед нами не рестомод и не продолжение истории старого Jensen вашего дедушки. Interceptor GTX — полностью новый автомобиль, созданный с чистого листа, спроектированный, разработанный и вручную собранный в Великобритании. Кроме того, он открывает новую линейку Interceptor и демонстрирует “state of intent” бренда в отношении будущих моделей.

Компания Jensen International Automotive (JIA), базирующаяся в Оксфордшире и отвечающая за возрождение бренда и Interceptor, уже работает над сверхмощной версией GTR. Она станет легальной для дорог модификацией GTX. Также готовится более роскошная модель GT, предназначенная для дальних поездок.

Все автомобили создавались в рамках одной программы. Поэтому основная часть внешних решений, представленных на радикальном GTX, должна перейти и на более сдержанные дорожные версии. Вероятно, это коснётся и многих других ключевых компонентов.

Создатели черпали вдохновение в пропорциях и характере оригинального Interceptor 1966 года, однако дизайн нового GTX “focuses firmly on the future – not the past”. По задумке, именно таким мог бы стать Interceptor, “had the marque continued to evolve uninterrupted into the present day”.

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Классические для гран-турера пропорции с передним расположением двигателя, длинным капотом и смещённой назад кабиной перекочевали от культовой модели Sixties. Сохранилась и характерная парящая стойка C. При этом Interceptor GTX выглядит значительно агрессивнее: его облик в основном сформирован аэродинамикой, призванной обеспечить эффективное охлаждение на треке и устойчивость на высокой скорости.