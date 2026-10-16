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Новый Jeep Renegade: кроссовер вернётся до 2030 года, чтобы конкурировать с Dacia Duster

Jeep Renegade вернётся в ближайшие три года и поборется с Dacia Duster и Jaecoo 7: марка Jeep готовит четыре новые модели до конца десятилетия.
РедакцияР
Редакция
16.10.2026, 13:42·2 мин
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Фото: autoexpress

Jeep Renegade вернется на рынок в течение ближайших трех лет и поборется за покупателей с Dacia Duster и Jaecoo 7. Эта модель станет одной из четырех новинок, которые легендарный производитель автомобилей 4x4 и SUV намерен представить до конца десятилетия.

Первый Renegade, выпускавшийся с 2014 по 2025 год, не оказал такого же культурного влияния, как Jeep Wrangler, и не стал настолько мгновенно популярным, как Jeep Avenger. Тем не менее в одной только Европе было продано более 600 000 автомобилей, что сделало модель одним из первых крупных успехов американской компании на этом рынке.

Именно поэтому недавно назначенный глава европейского подразделения Xavier Peugeot считает Renegade одной из икон Jeep. По его словам, бренд намерен уделять таким моделям больше внимания в рамках новой продуктовой стратегии, которая должна помочь ему противостоять конкуренции со стороны китайских производителей. Об этом он рассказал Auto Express в эксклюзивном интервью.

“I believe that we are facing a huge battle,” Peugeot told Auto Express. “But I love a battle and we just have to go for it. We’ve got exceptional territory, DNA and legacy with strong brands like Jeep. For me, it’s an honour and a huge responsibility to ensure a long life for this brand, to protect it and to build towards the next step, as we expect to do.”

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