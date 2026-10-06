Сегодня вечером представят новый Jaguar Type 01!

Содержание:

Долгожданная премьера нового Jaguar Type 01 состоится уже сегодня вечером. Ожидается, что она станет началом возрождения легендарного бренда.

Мировой дебют автомобиля пройдет сегодня в Нью-Йорке. Однако из-за разницы во времени Великобритания и большая часть мира узнают о презентации Type 01 уже в среду. Поэтому не забудьте заглянуть сюда завтра утром — и постарайтесь не выронить хлопья, когда наконец увидите новинку.

Новый GT стоимостью £120,000 вызывает большой интерес и одновременно остается крайне неоднозначным автомобилем. Его премьера может стать событием, которое взорвет интернет и определит целую эпоху, подобно презентации Ferrari Luce EV в начале этого года. Но прежде предлагаем вспомнить все, что известно об этом эффектном низком автомобиле, открывающем новую страницу в истории Jaguar.

Как будет выглядеть Jaguar Type 01?

Эта знаковая модель станет одним из самых амбициозных автомобилей за всю долгую историю Jaguar. Пропорции новинки будут столь же смелыми, как у концепта Type 00, представленного в конце 2024 года.

По многочисленным изображениям прототипов в камуфляже уже заметна впечатляющая ширина автомобиля. Кроме того, он получил необычно длинный капот, который не нужен электромобилю с технической точки зрения, но соответствует традициям британской марки и придает машине особенно величественный вид.

Кузов автомобиля расположен низко над дорогой. В сочетании с плавной линией крыши это формирует стремительный силуэт, которого и ожидаешь от Jaguar.