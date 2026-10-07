Новый Jaguar Type 01 наконец представлен: будущее британской марки в сегменте роскошных электромобилей начинается сегодня

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Неудача недопустима. Спустя два года после того, как Jaguar потряс интернет высмеянным роликом о перезапуске ‘Copy Nothing’ и представленным позднее концептом Type 00, компания показала свой первый серийный автомобиль новой электрической эпохи.

Jaguar Type 01 — это четырёхдверный Gran Turismo, возвращающий к романтическому прошлому, когда состоятельные автомобилисты пересекали континенты на больших бензиновых купе с высокими характеристиками. Однако кто сегодня покупает большие купе и, что ещё важнее, кто приобретает новый Jaguar?

После начала 2025 года — никто. Именно тогда Jaguar свернул модельный ряд и фактически сжёг собственный дом. Теперь компания намерена заново построить себя как четвёртый люксовый бренд в структуре JLR, наряду с Range Rover, Defender и — что особенно неожиданно — Discovery. Это означает значительно более высокие цены, которые в Jaguar называют “elevated”. Стоимость Type 01, вероятно, начнётся примерно от £120,000.

Такая сумма — немного выше уровня Porsche и немного ниже Bentley — подчёркивает масштаб поставленной задачи. Для её решения необходимы радикально иной подход, подкреплённый смелым дизайном, безупречной инженерией и экстремальной производительностью. На первый взгляд, этот недооценённый и оставшийся в тени британский бренд справился именно с такой задачей.

Премьера состоялась в Нью-Йорке, который, по словам глобального директора Jaguar по маркетингу Carlee Hardaker, является “one of the leading centres of culture, creativity and influence” и важным потенциальным рынком. Это мероприятие положило начало коммерческому представлению Type 01, а первые поставки запланированы на лето 2027 года.

Type 01: насколько он велик и что стоит за его дизайном?

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В Type 01 всё начинается с дизайна, который творческая команда Jaguar неоднократно описывает как “exuberant” и “a copy of nothing”. Однако за этим воодушевляющим слоганом стоит фундаментальная истина: эти пропорции — непомерно длинный капот, иррационально увеличенный ‘prestige gap’ и сдвинутый назад салон — восходят к E-Type ‘60s или XJC и XJS ‘70s, а не к бесформенным электрическим кроссоверам, доминирующим в современных автосалонах.