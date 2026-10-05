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До презентации нового Jaguar Type 01 остаются считаные дни: дизайн, интерьер и технические характеристики

Jaguar Type 01 представят в Нью-Йорке 6 октября: новый электрический GT за £120 000 получил низкий силуэт, длинный капот и станет началом новой эры марки.
РедакцияР
Редакция
05.10.2026, 14:12·2 мин
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Фото: autoexpress

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До выхода Jaguar Type 01 остаются считаные дни. Мировая премьера долгожданной новинки уже совсем близко.

Презентация состоится в Нью-Йорке вечером во вторник (6 October). Из-за разницы во времени Великобритания и многие другие страны узнают о премьере Type 01 утром в среду. Следите за новостями в это время.

Новый £120,000 GT уже вызвал большой интерес и споры. Его дебют может стать для автомобильного мира столь же заметным и определяющим эпоху событием, как запуск Ferrari Luce EV ранее в этом году. А пока напомним всё, что известно об этом эффектном автомобиле с низкой посадкой, который должен открыть новую главу в истории Jaguar.

Как будет выглядеть Jaguar Type 01?

В Jaguar называют новинку одной из самых амбициозных моделей за всю историю бренда. Пропорции автомобиля будут столь же смелыми, какими они были у концепта Type 00, представленного в конце 2024.

Большая ширина кузова заметна уже на снимках замаскированных прототипов. Автомобиль получил необычно длинный капот: для электромобиля он не является необходимостью, однако соответствует традициям британской марки и придаёт машине особенно представительный вид.

Кузов расположен низко над дорогой. В сочетании с плавной линией крыши это формирует стремительный силуэт, которого обычно ждут от Jaguar.

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