До презентации нового Jaguar Type 01 остаются считаные дни: дизайн, интерьер и технические характеристики

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До выхода Jaguar Type 01 остаются считаные дни. Мировая премьера долгожданной новинки уже совсем близко.

Презентация состоится в Нью-Йорке вечером во вторник (6 October). Из-за разницы во времени Великобритания и многие другие страны узнают о премьере Type 01 утром в среду. Следите за новостями в это время.

Новый £120,000 GT уже вызвал большой интерес и споры. Его дебют может стать для автомобильного мира столь же заметным и определяющим эпоху событием, как запуск Ferrari Luce EV ранее в этом году. А пока напомним всё, что известно об этом эффектном автомобиле с низкой посадкой, который должен открыть новую главу в истории Jaguar.

Как будет выглядеть Jaguar Type 01?

В Jaguar называют новинку одной из самых амбициозных моделей за всю историю бренда. Пропорции автомобиля будут столь же смелыми, какими они были у концепта Type 00, представленного в конце 2024.

Большая ширина кузова заметна уже на снимках замаскированных прототипов. Автомобиль получил необычно длинный капот: для электромобиля он не является необходимостью, однако соответствует традициям британской марки и придаёт машине особенно представительный вид.

Кузов расположен низко над дорогой. В сочетании с плавной линией крыши это формирует стремительный силуэт, которого обычно ждут от Jaguar.