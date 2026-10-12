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Новый Hyundai Tucson N Line придаёт мускулистому кроссоверу спортивный облик

Hyundai Tucson N Line представлен: спортивный кроссовер получил новый дизайн, 20-дюймовые диски и отделку салона, но сохранил прежнюю линейку силовых установок.
РедакцияР
Редакция
12.10.2026, 16:42·2 мин
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Фото: autoexpress

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Менее чем через две недели после премьеры нового Hyundai Tucson в спецификации для Великобритании производитель представил более спортивную версию N Line. Модель получила динамичный внешний вид, но сохранила прежнюю техническую начинку. Ожидается, что после выхода в начале следующего года она займет заметную долю продаж.

Автомобиль оснащен “dedicated” внешним пакетом с оригинальными бамперами и боковыми юбками, 20-дюймовыми легкосплавными колесными дисками и эмблемами N Line. Спортивная версия стала продолжением нового Tucson пятого поколения, представленного Hyundai ранее в этом месяце.

Изменения во внешности дополняет интерьер, который Hyundai описывает как “darker and more focused atmosphere”. Такой эффект создают стандартная отделка Black Monotone и контрастные красные акценты, а также эксклюзивные металлические педали. Все версии N Line получили сиденья с отделкой из частичной замши и кожи, а также улучшенную отделку приборной панели и дверей.

Модели N Line оснащаются “same broad powertrain portfolio as the all-new Tucson”. Покупателям доступны бензиновая, гибридная и подключаемая гибридная силовые установки. Последняя обеспечивает уменьшенный запас хода на электротяге — 41 miles — из-за установки колес большего размера.

New Hyundai Tucson design

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До премьеры спортивной версии N Line на Paris Motor Show компания Hyundai представила миру полностью новый Hyundai Tucson, адаптированный для рынков Великобритании и Европы. Как и прежде, он оказался немного короче глобальной версии, которая продается, в частности, в South Korea и US.

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