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Новый Hyundai Staria Cargo выглядит как фургон из будущего.

Hyundai Staria Cargo — электрический фургон с запасом хода до 280 миль, грузоподъёмностью 1 040 кг и зарядкой 10–80% за 20 минут для бизнеса.
РедакцияР
Редакция
12.10.2026, 19:02·2 мин
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Фото: autoexpress

Если нужен электрический фургон, внешне напоминающий космический корабль, выбор постепенно расширяется. Уже несколько лет на рынке представлен ретрофутуристический Volkswagen ID. Buzz Cargo, недавно появился Kia PV5, а теперь к ним присоединился Hyundai Staria Cargo.

Это коммерческая версия Staria MPV, которая, что может запутать, изначально была коммерческим автомобилем под названием ST1. Однако Hyundai ST1 представлял собой шасси с кабиной, доступное в конфигурациях фургона и самосвала, среди прочих вариантов. Staria Cargo, напротив, является традиционным среднеразмерным цельнометаллическим фургоном с тремя сиденьями — по типу Ford E-Transit Custom.

Максимальная грузоподъёмность модели составляет 1,040kg, а размеры грузового отсека — 2,500mm x 1,640mm x 1,436mm. Его объём достигает 5.5 кубического метра, что немного меньше показателя самого компактного Ford E-Transit Custom. Доступ в грузовой отсек осуществляется через распашные задние двери или сдвижные двери с обеих сторон. Внутри также предусмотрена бытовая розетка vehicle-to-load для подключения электроинструментов и других устройств, а дополнительные возможности V2L доступны снаружи.

В кабине установлено двойное пассажирское сиденье, благодаря чему автомобиль рассчитан на трёх человек. Более дорогие и качественные материалы отделки Staria MPV уступили место менее изысканным, но более долговечным решениям. При этом фургон сохранил крупный 12.3-дюймовый мультимедийный экран и цифровую приборную панель.

Силовая установка не подверглась упрощению по сравнению с легковой версией: автомобиль получил батарею ёмкостью 84kWh и мотор мощностью 215bhp. Максимальная скорость составляет 114mph, а предельная масса буксируемого прицепа — 2,000kg. Это немного меньше показателя E-Transit Custom, но соответствует возможностям Renault Trafic E-Tech.

Запас хода достигает 280 miles. При необходимости дальней поездки предусмотрена зарядка мощностью 350kW: пополнить заряд с 10 до 80 per cent можно всего за 20 minutes. Это значительно превосходит показатели любого электрического фургона, который сейчас продаётся в UK.

При этом пока неизвестно, появится ли Staria Cargo в UK. Его присутствие на Paris Motor Show позволяет предположить, что модель выйдет на некоторых европейских рынках. По крайней мере, уже известно, что пассажирская версия будет продаваться на нашем рынке.

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