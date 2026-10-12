Новый Hyundai Staria Cargo выглядит как фургон из будущего.

Если нужен электрический фургон, внешне напоминающий космический корабль, выбор постепенно расширяется. Уже несколько лет на рынке представлен ретрофутуристический Volkswagen ID. Buzz Cargo, недавно появился Kia PV5, а теперь к ним присоединился Hyundai Staria Cargo.

Это коммерческая версия Staria MPV, которая, что может запутать, изначально была коммерческим автомобилем под названием ST1. Однако Hyundai ST1 представлял собой шасси с кабиной, доступное в конфигурациях фургона и самосвала, среди прочих вариантов. Staria Cargo, напротив, является традиционным среднеразмерным цельнометаллическим фургоном с тремя сиденьями — по типу Ford E-Transit Custom.

Максимальная грузоподъёмность модели составляет 1,040kg, а размеры грузового отсека — 2,500mm x 1,640mm x 1,436mm. Его объём достигает 5.5 кубического метра, что немного меньше показателя самого компактного Ford E-Transit Custom. Доступ в грузовой отсек осуществляется через распашные задние двери или сдвижные двери с обеих сторон. Внутри также предусмотрена бытовая розетка vehicle-to-load для подключения электроинструментов и других устройств, а дополнительные возможности V2L доступны снаружи.

В кабине установлено двойное пассажирское сиденье, благодаря чему автомобиль рассчитан на трёх человек. Более дорогие и качественные материалы отделки Staria MPV уступили место менее изысканным, но более долговечным решениям. При этом фургон сохранил крупный 12.3-дюймовый мультимедийный экран и цифровую приборную панель.

Силовая установка не подверглась упрощению по сравнению с легковой версией: автомобиль получил батарею ёмкостью 84kWh и мотор мощностью 215bhp. Максимальная скорость составляет 114mph, а предельная масса буксируемого прицепа — 2,000kg. Это немного меньше показателя E-Transit Custom, но соответствует возможностям Renault Trafic E-Tech.

Запас хода достигает 280 miles. При необходимости дальней поездки предусмотрена зарядка мощностью 350kW: пополнить заряд с 10 до 80 per cent можно всего за 20 minutes. Это значительно превосходит показатели любого электрического фургона, который сейчас продаётся в UK.

При этом пока неизвестно, появится ли Staria Cargo в UK. Его присутствие на Paris Motor Show позволяет предположить, что модель выйдет на некоторых европейских рынках. По крайней мере, уже известно, что пассажирская версия будет продаваться на нашем рынке.