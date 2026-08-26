Новый Hyundai Santa Fe EREV получит гибридную технологию с запасом хода 'EV-like'

Hyundai Santa Fe может получить совершенно новую гибридную силовую установку с увеличенным запасом хода. Она позволит популярному семиместному SUV обеспечить ощущения от вождения, близкие к электромобилю, и проезжать до 600 miles без остановки.

О новой Santa Fe EREV, где EREV расшифровывается как ‘Extended-Range Electric Vehicle’, объявили на мероприятии Hyundai 2026 CEO Investor Day. Модель войдёт в число более чем 100 новых и обновлённых автомобилей, которые Hyundai и её премиальный дочерний бренд Genesis планируют представить до конца десятилетия.

Технология увеличенного запаса хода предполагает, что колёса автомобиля приводят в движение электромоторы. Благодаря этому обеспечивается максимально близкое к электромобилю вождение — с мгновенным ускорением и более высоким уровнем плавности и тишины по сравнению с обычными гибридами. Для большей гибкости двигатель внутреннего сгорания сможет вырабатывать энергию для электромоторов и аккумуляторной батареи, устраняя опасения по поводу запаса хода, которые могут возникать у владельцев электромобилей. В Hyundai называют такой подход “an uncompromising approach to electrification”.

Силовая установка с увеличенным запасом хода станет первой для Hyundai и будет состоять из двух электромоторов, предположительно обеспечивающих полный привод, а также нового высокопроизводительного аккумулятора собственной разработки. В нём используется новый тип аккумуляторных ячеек, обеспечивающий такую же плотность энергии, как в последних полностью электрических автомобилях бренда, но при этом отличающийся большей мощностью, более быстрой зарядкой и улучшенным охлаждением.