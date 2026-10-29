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Обновлённый Hyundai Ioniq 6 на 5 тысяч фунтов дешевле Tesla Model 3

Обновлённый Hyundai Ioniq 6 поступил в продажу в Великобритании: цена от £33 240, запас хода до 422 миль и преимущество почти £5 000 перед Tesla Model 3.
РедакцияР
Редакция
29.10.2026, 03:22·2 мин
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Фото: autoexpress

Почти через полтора года после официальной презентации на автосалоне 2025 Seoul Motor Show обновлённый седан Hyundai Ioniq 6 поступил в продажу в Великобритании. Ожидается, что поставки начнутся весной следующего года. Стоимость модели начинается с £33,240, благодаря чему корейский электрический седан почти на £5,000 дешевле своего главного конкурента — Tesla Model 3.

Столь привлекательная цена отчасти объясняется тем, что обновлённый Ioniq 6 подпадает под действие полной государственной субсидии Electric Car Grant в размере £3,750. Несмотря на то что это самый доступный электрический седан на рынке — Mercedes CLA обойдётся примерно на £10,000 дороже, — даже базовая версия Hyundai Ioniq 6 предлагает достойный запас хода. Автомобили в начальной комплектации Premium оснащаются электромотором, установленным сзади, и батареей ёмкостью 84kWh. Разгон от 0-62mph занимает 7.4 секунды, а максимальный запас хода при аккуратном обращении с педалью акселератора достигает 422 miles.

В стандартное оснащение входят два 12.3-inch экрана со встроенной навигацией, Apple CarPlay и Android Auto, двухзонный климат-контроль, обогрев рулевого колеса и передних сидений, беспроводная зарядка смартфона, 18-inch колёса и тепловой насос. Все версии Ioniq 6 также получают полный набор электронных систем помощи водителю, включая адаптивный круиз-контроль с функцией удержания автомобиля по центру полосы, мониторинг слепых зон и камеру заднего вида.

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