Новый Hyundai Ioniq 3 поступил в продажу в Великобритании по цене менее 23 тысяч фунтов стерлингов.

Hyundai в очередной раз расширила линейку полностью электрических моделей Ioniq. Новая Hyundai Ioniq 3 уже доступна для заказа в Великобритании и вступает в борьбу на всё более crowded рынке электрических супермини.

Стоимость Hyundai Ioniq 3 начинается с £22,245. Это на £1,540 меньше цены будущей базовой версии Cupra Raval и на £1,200 ниже стоимости Renault 4. Кроме того, модели предстоит конкурировать с Renault 5, а также родственными автомобилями Cupra — Skoda Epiq и Volkswagen ID. Polo.

В основе Hyundai Ioniq 3 лежит та же платформа, что и у нового Kia EV2, однако Ioniq 3 оказался на £2,000 дешевле своего соплатформенного собрата. Более того, Hyundai Ioniq 3 на £1,510 доступнее, чем меньший электрический супермини Hyundai Inster. Это подчёркивает ориентацию модели на выгодное соотношение цены и возможностей.

Указанная начальная стоимость относится к автомобилю с небольшой батареей в базовой комплектации ‘Advance’. Выше в линейке располагаются версии Advance, Premium, Ultimate и N Line Evo — все они оснащаются батареей увеличенной ёмкости. Hyundai уверена, что все Ioniq 3 с крупной батареей получат государственный грант £1,500 Electric Car Grant. Поэтому покупателям, которые уже сейчас оформят резервирование, компания предоставит «£1,500 Hyundai Reservation Saving» на эти версии.