Новый Hyundai Bayon раскрывается в футуристичных дизайнерских эскизах

Hyundai Bayon второго поколения готовится к мировой премьере. Компания представила серию эскизов, раскрывающих дизайн новинки. Изображения появились на сайте Hyundai India: на них показаны угловатая передняя часть автомобиля и отдельные детали салона.

Это первый официальный взгляд на новый Bayon. Ранее автомобиль уже замечали во время испытаний на снегу и льду в северной Швеции, однако тогда он был скрыт под плотным камуфляжем. Новые эскизы демонстрируют выразительные линии кузова и Т-образные дневные ходовые огни, напоминающие оформление следующего поколения Hyundai Tucson, которое появится здесь в следующем году. Очевидно, корейская компания стремится придать несколько неприметному прежде Bayon более характерный облик и подчеркнуть его положение в центре сегмента компактных SUV.

На эскизах интерьера также показана лаконичная мультимедийная система с единым экраном, который простирается от рулевого колеса до центральной части приборной панели. На наклонной панели под экраном, судя по изображениям, нет физических кнопок и переключателей, хотя на данном этапе нельзя утверждать это категорически. Низкая центральная консоль должна создать ощущение простора внутри компактного кроссовера.