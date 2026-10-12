Новый Hyundai Bayon стал более угловатым и получил гибридную силовую установку

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Новый Hyundai Bayon, который пока не пользуется популярностью, выходит на современный уровень благодаря тому, что руководство компании называет “significant transformation”. Кроссовер получил заметно обновлённый дизайн и экономичную гибридную силовую установку. Производитель рассчитывает, что модель сможет конкурировать с популярными Ford Puma и Nissan Juke. Продажи автомобиля начнутся в начале следующего года, а стартовая цена, как ожидается, составит около £25,000.

Компактный SUV супермини-класса продаётся с 2021 года, однако пока не смог привлечь британских покупателей новых автомобилей. Существенные изменения во втором поколении должны изменить отношение к модели. Обновления затронули конструкцию автомобиля, а внешний облик выполнен под влиянием последнего Tucson.

Дизайн и технологии нового Hyundai Bayon

В передней части Bayon появились похожие на Т-образные дневные ходовые огни, как у недавно представленного старшего брата модели. При этом световой полосы, соединяющей фары, нет. Вместо неё края оптики объединяет глянцевая чёрная накладка во всю ширину кузова. Этот элемент повторяется и в задней части автомобиля. Светодиодные фары расположены в бампере над крупными участками чёрной облицовки, которая переходит на колёсные арки и пороги, подчёркивая новый внедорожный характер модели.

В верхней части кузова Bayon получил чёрные передние, средние и задние стойки в стиле Range Rover, а также рейлинги. Покупателям предложат и двухцветную окраску с контрастной крышей. Кроме того, для автомобиля этого класса Hyundai впервые предлагает открывающуюся стеклянную крышу, которая должна наполнить салон естественным светом.

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Крупная надпись ‘Bayon’ на двери багажника не оставляет сомнений в происхождении нового кроссовера Hyundai. Узкая световая графика дополнена отдельными указателями поворота по краям бампера и фонарями заднего хода по обе стороны от номерного знака. Чёрной облицовки стало больше. Представленный на изображениях вариант N Line получил спортивный обвес, 18-inch колёса и два патрубка выхлопной системы, а также многочисленные изменения в салоне.