Новый Hyundai Bayon получил более «рубленый» дизайн и гибридную силовую установку

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Нелюбимый покупателями Hyundai Bayon выходит в современную эпоху после того, что руководство компании называет “significant transformation”. Автомобиль получил выразительный новый дизайн и экономичную гибридную силовую установку. Производитель рассчитывает, что модель сможет бросить вызов популярным конкурентам, включая Ford Puma и Nissan Juke. Ожидается, что цены на автомобиль, который появится в продаже в начале следующего года, будут начинаться примерно от £25,000.

Супермини-SUV находится в продаже с 2021 года, однако пока не смог завоевать симпатии британских покупателей новых автомобилей. Существенные обновления модели второго поколения призваны изменить это восприятие. Изменения коснулись конструкции автомобиля, а его новый смелый облик создан под влиянием последнего Tucson.

New Hyundai Bayon design and technology

Внешне Bayon получил похожие Т-образные дневные ходовые огни, как у недавно представленного старшего брата, однако без соединяющей световой полосы. Вместо нее края фар объединяет глянцевая черная накладка во всю ширину кузова. Этот элемент повторяется и в задней части автомобиля. Светодиодные фары установлены в бампере над широкими черными защитными накладками, которые переходят на колесные арки и пороги, подчеркивая новый SUV-образный стиль модели.

В верхней части кузова Bayon появились черные стойки A, B и C в стиле Range Rover, рейлинги и опциональная двухцветная крыша. Необычно для автомобиля этого класса выглядит возможность заказать открывающуюся стеклянную крышу, которая должна наполнить салон естественным светом.

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Крупная надпись ‘Bayon’ на задней части кузова не позволяет спутать новый кроссовер Hyundai с другим автомобилем. Узкая световая графика дополнена отдельными указателями поворота, расположенными по внешним краям бампера, а также фонарями заднего хода по обе стороны от номерного знака. Черных защитных накладок стало больше. Представленный на этих изображениях вариант N Line получил спортивный обвес, 18-inch колеса и сдвоенные выхлопные патрубки, а также многочисленные изменения в салоне.