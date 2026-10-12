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Новая гибридная силовая установка Honda станет “world’s most efficient powertrain” и появится в 15 новых автомобилях.

Honda Hybrid станет новой гибридной системой марки для 15 моделей: технология e:HEV с двумя электромоторами дебютирует в первых автомобилях уже в 2027 году.
РедакцияР
Редакция
12.10.2026, 13:32·2 мин
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Фото: autoexpress

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Honda раскрыла название новой электрифицированной силовой установки, которая будет использоваться в 15 новых автомобилях. Хотя оно может звучать не слишком впечатляюще, на ‘Honda Hybrid’ возложена важная задача — приводить в движение гибридные модели следующего поколения. Первая из них выйдет на рынок в следующем году.

Honda подтвердила приверженность гибридным силовым установкам всего через несколько месяцев после того, как японская марка отказалась от полностью электрического проекта ‘0 Series’ стоимостью £11.7 billion. Были представлены две концептуальные модели — седан и SUV. Auto Express даже отправился в Japan, чтобы протестировать прототип. Однако весь план был отменён: Honda объяснила решение низким спросом покупателей на электромобили.

По словам Honda, новая гибридная система станет “world’s most efficient powertrain”, продолжив давнюю историю бренда в области гибридных технологий. Первая система, получившая название IMA (Integrated Motor Assist), была представлена в 1999 году на Mk1 Honda Insight — модели, которая конкурировала с популярным Toyota Prius.

Как будет работать ‘Honda Hybrid’?

Гибридная силовая установка следующего поколения e:HEV станет развитием двухмоторной системы, которую Honda представила в 2014 году. В её составе бензиновый двигатель работает вместе с двумя электромоторами: один приводит в движение колёса, а другой вырабатывает энергию для аккумулятора автомобиля. Двигатель внутреннего сгорания также может напрямую передавать тягу на колёса, главным образом при движении по автомагистрали, чтобы повысить эффективность.

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