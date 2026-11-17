Накануне выхода Geely Monjaro на рынок UK в 2027 году стали известны первые технические подробности о модели. Одна из них способна ненадолго отвлечь внимание от названия автомобиля: гибридная система ‘Super Hybrid’ может комплектоваться аккумулятором ёмкостью 40.1kWh. Это одна из самых крупных батарей, доступных в UK, а запас хода на электротяге составляет 105 miles по циклу WLTP Combined. В отдельных версиях суммарный запас хода на бензине и электричестве достигает 706 miles.

Название 4.8-метрового подключаемого гибридного SUV массой около двух тонн действительно произносится так же, как название популярного препарата для снижения веса, Mounjaro. Впрочем, рецепт для автомобиля не требуется. В компании утверждают, что имя связано с Mount Kilimanjaro — высочайшей вершиной Африки, а не с визитом в аптеку.

Для тех, кто предпочитает немного снизить массу Monjaro, предусмотрена версия с батареей ёмкостью 29.8kWh. Она соответствует аккумулятору увеличенной ёмкости, которым оснащается меньший Starray. Запас хода этой модификации на электротяге также впечатляет и достигает 84 miles.

Во всех версиях используется одинаковая система быстрой зарядки мощностью 120kW. Это самый высокий показатель среди всех PHEV, представленных в UK, хотя с учётом стоимости быстрой зарядки на общественных станциях этот параметр не имеет особого практического значения. По данным Geely, зарядка с 30 до 80 процентов при подходящих условиях занимает всего 16 minutes. При этом возможность зарядки переменным током несколько ниже мощности стандартной домашней зарядной станции в UK и составляет 6.6kW.