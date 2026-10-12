Новый Geely Monjaro EM-i бросает вызов Skoda Kodiaq и Hyundai Santa Fe

Новый Geely Monjaro EM-i впервые представили на 2026 Paris Motor Show. Крупный семейный кроссовер, который станет соперником Skoda Kodiaq и Hyundai Santa Fe, выйдет на рынок UK в следующем году.

Название 4.8-метрового подключаемого гибридного SUV массой около двух тонн действительно произносится так же, как название популярного препарата для снижения веса — Mounjaro. Однако рецепт для автомобиля не потребуется: в Geely утверждают, что имя связано с Mount Kilimanjaro — самой высокой вершиной Africa, а не с походом в аптеку.

Под капотом Monjaro EM-i установлена система Geely ‘EM-i Super Hybrid’, уже применяемая на более компактном среднеразмерном SUV Starray. В переднеприводной версии она объединяет гибридный 1.5-litre четырёхцилиндровый бензиновый двигатель с одним электромотором. Полноприводная модификация получит два электромотора.

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Показатели мощности и динамики пока не раскрыты. Не сообщается также ёмкость тяговой батареи и заявленный запас хода в электрическом режиме. Предположительно, новинка окажется мощнее Starray, оснащённого силовой установкой на 255bhp. Если для Monjaro EM-i сохранят выбор между батареями на 18.4kWh и 29.8kWh, запас хода только на электротяге, вероятно, превысит 70 miles. В таком случае модель сможет сравниться с аналогичной подключаемой гибридной версией Kodiaq.