Новый Geely Galaxy Battleship 700 намерен «потопить» Land Rover Defender, но его название может оказаться гораздо скучнее

Новый Geely Galaxy Battleship 700 появится в Великобритании в конце следующего года. Компания рассчитывает предложить модель по более низкой цене и потеснить Land Rover Defender, а также не исключает запуск целой линейки внедорожников Geely с повышенной проходимостью.

Бренд объявил об этом на автосалоне 2026 Paris Motor Show, где крупный гибридный 4x4 дебютировал в Европе после презентации в Китае ранее в этом году. При этом, по имеющейся информации, на местном рынке автомобиль получит другое название, которое объявят позднее. Оно должно быть удачнее, чем ‘Galaxy Battleship’, хотя представить такое название непросто.

Китайский производитель называет этот угловатый флагманский 4x4 одним из самых амбициозных своих проектов и рассчитывает добиться значительных результатов. Geely описывает Battleship как “a vehicle that pushes the boundaries of what a modern all-terrain SUV can be.”

В дизайне автомобиля заметно сходство не только с новым Land Rover Defender, но и с другими известными покорителями бездорожья, включая Toyota Land Cruiser и Ford Bronco. Модель выглядит как их условный общий наследник: отдельные элементы напоминают каждый из этих автомобилей.

Остекление кузова выполнено в стилистике Toyota, а круглые фары явно напоминают решения Land Rover. Впрочем, похожие сравнения уместны и в отношении Denza B5 и BYD Ti7 — крупных китайских SUV с таким же брутальным обликом.